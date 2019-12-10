Почти сорок человек на борту: самолет ВВС Чили пропал с радаров

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Речь идет о транспортном самолете Hercules C130. На нем присутствовали 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Военный самолет вооруженных сил Чили исчез с радаров во время следования в Антарктиду. На борту воздушного судна находились 38 человек.

По данным пресс-службы ВВС республики, речь идет о транспортном самолете Hercules C130. На нем присутствовали 17 членов экипажа и 21 пассажир.

«Взлетел в 16:55, потерял контакт в 18:13, когда двигался с базы "Чабунко" города Пунта-Аренас », — говорится в сообщении ВВС Чили.

На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Судьба находившихся на борту лайнера людей неизвестна.