Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса?
В мире
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план
В мире
Турция вновь раскритиковала Россию
Турция вновь раскритиковала Россию
Ближний Восток
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp
Интернет

Почти сорок человек на борту: самолет ВВС Чили пропал с радаров 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Речь идет о транспортном самолете Hercules C130. На нем присутствовали 17 членов экипажа и 21 пассажир.
Военный самолет вооруженных сил Чили исчез с радаров во время следования в Антарктиду. На борту воздушного судна находились 38 человек.
По данным пресс-службы ВВС республики, речь идет о транспортном самолете Hercules C130. На нем присутствовали 17 членов экипажа и 21 пассажир.
«Взлетел в 16:55, потерял контакт в 18:13, когда двигался с базы "Чабунко" города Пунта-Аренас », — говорится в сообщении ВВС Чили.
На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Судьба находившихся на борту лайнера людей неизвестна.
ТК «Звезда»: последние новости
На юге Франции рухнул крупный военный беспилотник На юге Франции рухнул крупный военный беспилотник В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео СМИ сообщили детали гибели замглавы Тамбовской области СМИ сообщили детали гибели замглавы Тамбовской области 
Теги:
Происшествия , Армия , Видео , Войска , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса? 125
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план 488
Турция вновь раскритиковала Россию
Турция вновь раскритиковала Россию 4
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp 4
Путин пообещал заступиться за РФ перед WADA
Путин пообещал заступиться за РФ перед WADA 71
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение