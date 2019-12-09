В Москве электрички сбили насмерть двух человек

Двое мужчин погибли под колесами электричек возле платформы Вешняки в Москве, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"Вечером в районе станции Вешняки электропоездом Москва — 47-й км смертельно травмирован мужчина, которому на вид 50-55 лет. В том же месте примерно в то же время электропоездом 47-й км — Москва смертельно травмирован молодой человек, котором на вид около 20 лет. В обоих случаях, по предварительным данным, мужчины перебегали железную дорогу перед приближающимся поездом", — сказали в управлении.
На месте работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.