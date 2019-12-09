Участника беспорядков 27 июля приговорили к тюрьме

Участника беспорядков 27 июля Малышевского приговорили к трем годам колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Эдуарду Малышевскому, разбившему после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов

«Назначить Малышевскому наказание в виде трех лет колонии общего режима», — огласил судья Анатолий Беляков, передает ТАСС.

Отмечается, что Малышевский признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»). Гособвинитель просил приговорить подсудимого к 3,5 года колонии.

На прошлой неделе были вынесены приговоры другим участникам беспорядков.