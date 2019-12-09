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Участника беспорядков 27 июля Малышевского приговорили к трем годам колонии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 52 минуты назад
Участника беспорядков 27 июля приговорили к тюрьме
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы вынес приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Эдуарду Малышевскому, разбившему после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.
«Назначить Малышевскому наказание в виде трех лет колонии общего режима», — огласил судья Анатолий Беляков, передает ТАСС.
Отмечается, что Малышевский признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»). Гособвинитель просил приговорить подсудимого к 3,5 года колонии.
На прошлой неделе были вынесены приговоры другим участникам беспорядков.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Анатолий Беляков , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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