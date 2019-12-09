В российском детском саду умер ребенок

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

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Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке Астраханская область ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что сегодня, 9 декабря, в одном из детских садов Камызяка скончалась двухлетняя девочка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, ребенок не проснулся, причина не установлена, ее выяснят в результате проверки.