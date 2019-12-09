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Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
В российском детском саду умер ребенок
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Установлено, что сегодня, 9 декабря, в одном из детских садов Камызяка скончалась двухлетняя девочка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в следственном управлении, ребенок не проснулся, причина не установлена, ее выяснят в результате проверки.
Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по региону генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.
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Теги:
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область
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