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Политика

В Удмуртии спасли запертого в квартире с телом матери двухлетнего ребенка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Запертого в квартире с телом матери ребенка спасли
Фото: РИА Новости
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что социальные службы региона обнаружили в Ижевске двухлетнего мальчика, который в течение пяти дней находился один в квартире с умершей матерью.
Глава Удмуртии сообщил, что после трагедии в городе Можга, где подросток с ДЦП скончался от переохлаждения после того, как умерла его мать, соцслужбы начали проверки одиноких женщин с детьми. Во время одной из таких проверок соцработники не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска.
«Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», — отметил Бречалов, передает телеканал «Звезда».
Он уточнил, что «будут сделаны выводы, а также проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб». Кроме того, глава республики призвал россиян внимательно относиться к друг другу, обращать внимание на детский плач за стеной и «исчезновение» соседей.
«Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — не поленитесь, выясните, что произошло», — посоветовал Бречалов, отметив, что это может спасти чью-то жизнь.
Ранее в городе Можга в Удмуртии умер страдавший тяжелой формой ДЦП 13-летний мальчик после того, как скончалась его мать.
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Теги:
Происшествия , Самоубийство , Александр Бречалов , ТК "Звезда" , Ижевск
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