Россиянин расстрелял охранника и попал на видео

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Охранника застрелили за непройденный фейс-контроль в Краснодаре 

Рамблер + ещё 11 14 минут назад
В Краснодаре мужчина пять раз выстрелил в охранника ночного клуба из-за непройденного фейс-контроля, сообщает телеграм-канал 112.
Стрелявший приехал в Краснодар из Чечни. После того как охранник клуба не позволил ему войти внутрь, он открыл огонь из травматического пистолета, трижды выстрелив своему оппоненту в голову и еще дважды в туловище.
Пострадавшего своевременно доставили в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб мозга и многочисленные огнестрельные раны лица и тела.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Краснодар
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