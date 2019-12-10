Россиянин расстрелял охранника и попал на видео

Охранника застрелили за непройденный фейс-контроль в Краснодаре

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Краснодаре мужчина пять раз выстрелил в охранника ночного клуба из-за непройденного фейс-контроля, сообщает телеграм-канал 112.

Стрелявший приехал в Краснодар из Чечни . После того как охранник клуба не позволил ему войти внутрь, он открыл огонь из травматического пистолета, трижды выстрелив своему оппоненту в голову и еще дважды в туловище.

Пострадавшего своевременно доставили в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб мозга и многочисленные огнестрельные раны лица и тела.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.