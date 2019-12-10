Россиянин расстрелял охранника и попал на видео

В Краснодаре мужчина пять раз выстрелил в охранника ночного клуба из-за непройденного фейс-контроля, сообщает телеграм-канал 112.
Стрелявший приехал в Краснодар из Чечни. После того как охранник клуба не позволил ему войти внутрь, он открыл огонь из травматического пистолета, трижды выстрелив своему оппоненту в голову и еще дважды в туловище.
Пострадавшего своевременно доставили в больницу, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб мозга и многочисленные огнестрельные раны лица и тела.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.