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Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Житель Калуги убил свою девушку ради самоутверждения
Фото: depositphotos.com
Житель Калуги, который, по версии следствия, в течение нескольких дней избивал свою сожительницу, отчего она скончалась, пойдет под суд, следует из сообщения СУ СК России по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в сообщении.
Помимо этого, он обвиняется в "мошенничестве с использованием банковских карт".
По версии следствия, трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина, находившийся в гостях у знакомых вместе со своей подругой, в течение нескольких дней застолья регулярно избивал ее. Однако никто не обратил на это внимания, предполагая, что такие отношения для этой пары являются нормой, отмечает следствие. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась. Только после этого знакомые обратились в скорую и вызвали полицию, сообщив о причастности сожителя к ее смерти. Мужчина к тому времени покинул квартиру и скрылся. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила в результате систематических ударов по голове и телу, говорится в сообщении.
"Местонахождение подозреваемого установили оперативные сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Калуга. На допросе мужчина сообщил следователю, что на почве ревности и под воздействием алкоголя для самоутверждения перед общими знакомыми неоднократно избивал сожительницу", — отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что в ходе расследования установлена причастность обвиняемого к хищению денег с банковской карты потерявшего ее человека.
Калужанину грозит наказание по совокупности преступлений до 15 лет лишения свободы. Его подельнику, который тратил вместе с ним деньги с чужой банковской карты, грозит наказание, с учетом нарушенного административного надзора, в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , Калуга
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