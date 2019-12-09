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Общество

Украинец попытался припарковаться и задавил женщину 

Lenta.ru 25 минут назад
Украинец пытался припарковаться и задавил женщину
Фото: РИА Новости
В Киеве мужчина попытался припарковать автомобиль и случайно задавил проходившую мимо женщину. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте «Киев оперативный».
Инцидент произошел днем 8 декабря. Сидевший за рулем Skoda украинец искал место для парковки. В это время сзади машины проходила женщина. Мужчина не увидел пешехода и наехал на него. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Ранее, в ноябре, похожая авария произошла на парковке мэрии Москвы. Служебный автомобиль Audi резко сдал назад и «впечатал» в стену проходившего мимо пенсионера.
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