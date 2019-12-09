Украинец пытался припарковаться и задавил женщину

Украинец попытался припарковаться и задавил женщину

Киеве мужчина попытался припарковать автомобиль и случайно задавил проходившую мимо женщину. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте «Киев оперативный».

Инцидент произошел днем 8 декабря. Сидевший за рулем Skoda украинец искал место для парковки. В это время сзади машины проходила женщина. Мужчина не увидел пешехода и наехал на него. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.