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Политика

Таксист избил и ограбил пассажирку в центре столицы 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Таксист избил и ограбил пассажирку в центре столицы
Фото: РИА Новости
Таксист избил пассажирку в центральном районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.
Инцидент произошел в 22:00 в субботу, 7 декабря. В полицию обратилась пострадавшая 1985 года рождения.
По ее словам, в ночь с 6 на 7 декабря она ехала на такси из Одинцовского района в центр Москвы.
— В районе Пресни таксист ударил ее по голове и отобрал денежные средства в сумме 100 тысяч рублей и сотовый телефон, а затем вытолкал ее из машины и скрылся с места происшествия, — рассказали в ведомстве.
Он добавил, что в данный момент проводится проверка для установки всех обстоятельств случившегося, а также применяются меры к розыску и задержанию подозреваемого мужчины.
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Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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