Таксист избил и ограбил пассажирку в центре столицы

Таксист избил пассажирку в центральном районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве

Инцидент произошел в 22:00 в субботу, 7 декабря. В полицию обратилась пострадавшая 1985 года рождения.

По ее словам, в ночь с 6 на 7 декабря она ехала на такси из Одинцовского района в центр Москвы.

— В районе Пресни таксист ударил ее по голове и отобрал денежные средства в сумме 100 тысяч рублей и сотовый телефон, а затем вытолкал ее из машины и скрылся с места происшествия, — рассказали в ведомстве.

Он добавил, что в данный момент проводится проверка для установки всех обстоятельств случившегося, а также применяются меры к розыску и задержанию подозреваемого мужчины.