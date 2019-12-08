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Политика

Не вписался в рынок: тамбовский вице-губернатор выпал из окна 

Газета.Ru 2 часа назад
Не вписался в рынок: вице-губернатор выпал из окна
Фото: onlinetambov.ru
Обвиняемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб, выпав из окна квартиры матери, в которой он отбывал домашний арест. Региональный СК запустил процессуальную проверку по факту смерти чиновника, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве. Под арест Чулкова отправили в связи с попыткой совершить хищение имущества местного рынка.
46-летний вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб 8 декабря. Об этом в региональном Следственном комитете сообщили «Газете.Ru».
«По факту гибели следственными органами регионального СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», — заявила старший помощник руководителя тамбовского Следкома Елена Кярсна.
По предварительным данным, Чулков выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, в 6.00 утра, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Квартира принадлежала матери чиновника — она и позвонила в правоохранительные органы, увидев тело сына под окнами.
При этом СМИ утверждают, что Чулков оставил заявление о том, что сотрудники Следкома якобы постоянно ходят к его родственникам и требуют, чтобы они дали показания против чиновника, пишет Telegram-канал Baza. Кроме того, мужчина упомянул, что за ним постоянно наблюдают специалисты ФСИН, делая его жизнь «невыносимой».
Близкие Чулкова утверждают, что он очень боялся изменения меры пресечения на отбывание ареста в СИЗО, так как был уверен, что его будут пытать силовики.
Месяц назад, 8 ноября, вице-губернатор уже попадал в больницу после имитации самоубийства, сообщало агентство «Online Тамбов». Попытку суицида он совершил дома, также находясь под домашним арестом. По предварительным данным, таким образом чиновник хотел отсрочить заседание об избрании меры пресечения на заключение под стражу, которое должно было состояться в тот же день.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что Чулков снова попытался сымитировать самоубийство уже в больнице, однако врачи не позволили ему это сделать.
Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 статьи 159 УК РФ.
«Чиновник подозревался в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», являющегося государственной собственностью. Завладеть имуществом «Рассказовского рынка», то есть довести преступление до конца, подозреваемому не удалось»,
— заявили в УМВД России по Тамбовской области сайту kp.ru.
Еще в мае 2019 года уголовное дело было возбуждено в отношении директора данного рынка Сергея Клемешова и главы регионального фонда поддержки предпринимательства Андрея Блудова — фонд оформил денежный перевод в 50 млн рублей на реконструкцию «Рассказовского рынка», однако деньги так и не были вложены в ремонт, пояснили в ведомстве.
В связи с этим сотрудники регионального МВД провели обыски в комитете по управлению имуществом, который с 2004 года возглавлял Чулков. Правоохранители изъяли документы, а самого вице-губернатора 18 октября отправили под домашний арест на срок до 30 суток.
По предварительным данным, Чулкову хотели вменить еще одно обвинение — по ч. 2. статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ», — сообщал портал «Блокнот» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Помимо руководства комитетом по управлению имуществом, с 2008 года чиновник занимал должность заместителя главы администрации области.
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Теги:
Происшествия , Статьи , Глеб Чулков , СКР , МВД , ФСИН , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Тамбовская Область
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