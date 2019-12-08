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Политика

Японский медведь впал в спячку в поликлинике 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Японский медведь впал в спячку в поликлинике
Фото: РИА Новости
Медведь впал в зимнюю спячку в поликлинике города Минами-Уонума в префектуре Ниигата Японии. Животное устроилось на складе, сообщили в местной полиции.
Зверя нашёл работник транспортной компании, доставивший груз в медучреждение, передаёт NHK. Сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить медведя и светили ему фонариком в глаза. Они зафиксировали реакцию на свет, однако животное не собиралось просыпаться.
В настоящий момент поликлиника закрыта, все пациенты реабилитационного отделения отправлены по домам. Местные власти обсуждают с сообществом охотников варианты решения проблемы.
По словам профессора Университета Ниигаты Хидэо Ногути, в 2019 году медведи получали мало корма в горах, что заставило их приблизиться к городу.
Ранее, как писал NEWS.ru, видео с белым медведем, на боку которого баллончиком написано «Т-34» (название советского танка), появилось в Сети. Старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев предположил, что кадры сняли на острове Новая Земля.
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Теги:
Происшествия , МВД , Япония
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