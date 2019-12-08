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Происшествия

Раскрыто содержание предсмертной записки погибшего российского вице-губернатора 

Lenta.ru 54 минуты назад
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Фото: protambov.ru
Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, оставил предсмертную записку, в которой говорится о слежке со стороны сотрудников ФСИН. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.
В послании Чулкова сказано, что следователи и сотрудники ФСИН доводили его и мучили его родственников. Чиновник чувствовал себя виноватым перед семьей из-за того, что они не могут жить спокойно. К ним якобы постоянно приходили следователи и предлагали «сдать» Чулкова.
Кроме того, в записке подчеркивается, что сотрудники ФСИН следили за каждым шагом Чулкова, делая тем самым его жизнь под домашним арестом невыносимой.
Родственники Чулкова рассказали, что тот боялся, что его могут перевести в СИЗО. Он был убежден, что его будут пытать.
О гибели Чулкова стало известно ранее 8 декабря. Информацию о смерти чиновника подтвердило региональное управление Следственного комитета. Проводится проверка.
Чулкова задержали в середине октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества «Рассказовского рынка», которое находится в собственности государства. Как пишет «Тамбов-информ», в ноябре он предпринял попытку самоубийства, но тогда к ней «отнеслись с юмором».
46-летний Глеб Чулков с 2008 года занимал должность заместителя главы администрации Тамбовской области, также возглавлял региональный комитет по управлению имуществом. Был женат, у него двое сыновей.
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Теги:
Происшествия , Глеб Чулков , СКР , ФСИН , ИА "Тамбов-информ" , Тамбовская Область
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