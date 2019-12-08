В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО 

Сотрудники УФСИН России по Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника следственного изолятора №1, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, сообщает пресс-служба управления.
В субботу в ведомство поступило сообщение о смерти сотрудника СИЗО в микрорайоне Марха.
"Седьмого декабря сотрудник следственного изолятора №1 обнаружен без признаков жизни по месту жительства. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — информирует ведомство.