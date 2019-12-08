В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО

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Сотрудники УФСИН России по Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника следственного изолятора №1, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, сообщает пресс-служба управления.

В субботу в ведомство поступило сообщение о смерти сотрудника СИЗО в микрорайоне Марха.