Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Закончилось электричество»: что обсудили Путин и Лукашенко
«Закончилось электричество»: что обсудили Путин и Лукашенко
Политика
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху
В мире
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
В мире

СМИ: во Франции разбился военный беспилотник массой более тонны 

ТАСС 56 минут назад
ЧП во Франции: разбился военный беспилотник
Фото: globallookpress.com
Крупный военный беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ходе испытательного полета в районе города Истр на юге Франции. Об инциденте, произошедшем 6 декабря, сообщила в субботу на своем сайте газета Le Figaro со ссылкой на разработавшую дрон авиастроительную корпорацию Safran.
Аппарат под названием Patroller имел размах крыльев в 18 м. Он взлетел с базы французских ВВС, расположенной недалеко от города Истр, и упал в 15:58 по времени Парижа (17:58 мск) у населенного пункта Сен-Митр-ле-Рампар. В результате инцидента никто не пострадал.
Зона падения беспилотника была немедленно оцеплена спецподразделением, прибывшим с авиабазы. Начато расследование причин происшествия.
По информации корпорации Safran, французские ВС должны с 2020 года получить 14 беспилотников Patroller. Эти аппараты предназначены для наблюдения и разведки местности с целью координации действий сухопутных войск.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
ТАСС: последние новости
Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели человека в результате взрыва газа В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели человека в результате взрыва газа THR: умер Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале "Друзья" THR: умер Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале "Друзья"
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Армия , Катастрофы , Истр , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Закончилось электричество»: что обсудили Путин и Лукашенко