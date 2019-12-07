Брата убитого сектантами мальчика упрятали в психбольницу

Брата убитого сектантами в Екатеринбурге мальчика поместили в психбольницу

Брата убитого в Екатеринбурге мальчика вместе с другими детьми, чьи родители состояли в религиозной секте, помещен в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Ura.ru.

«Они все лежат в разных отделениях. К мальчику, брата которого убили, приходят родственники», — рассказал источник.

По его словам, мальчик говорит, что он родом из Швейцарии и ему 12 лет, а в возрасте шести лет он переехал в Белоруссию. Последние два года, как отмечается, они жили в России, но мальчик нигде не учился, при этом он говорит на английском, немецком и с акцентом по-русски.

Состояние мальчика стабильное, он «немножко замкнутый, держится обособленно».

О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп и девятилетний мальчик задохнулся.