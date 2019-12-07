Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Закончилось электричество»: что обсудили Путин и Лукашенко
«Закончилось электричество»: что обсудили Путин и Лукашенко
Политика
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
В мире
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Армия

Брата убитого сектантами в Екатеринбурге мальчика поместили в психбольницу 

Lenta.ru 1 час назад
Брата убитого сектантами мальчика упрятали в психбольницу
Фото: РИА Новости
Брата убитого в Екатеринбурге мальчика вместе с другими детьми, чьи родители состояли в религиозной секте, помещен в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Ura.ru.
«Они все лежат в разных отделениях. К мальчику, брата которого убили, приходят родственники», — рассказал источник.
По его словам, мальчик говорит, что он родом из Швейцарии и ему 12 лет, а в возрасте шести лет он переехал в Белоруссию. Последние два года, как отмечается, они жили в России, но мальчик нигде не учился, при этом он говорит на английском, немецком и с акцентом по-русски.
Состояние мальчика стабильное, он «немножко замкнутый, держится обособленно».
О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп и девятилетний мальчик задохнулся.
Отец мальчика — мужчина 1979 года рождения — расправился с сыном в связи с возникшей личной неприязнью, считают в СКР.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Последние новости
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией США заподозрили российские системы ПВО в атаке на свой беспилотник США заподозрили российские системы ПВО в атаке на свой беспилотник
Комментарии 
Теги:
Происшествия , СКР , РИА Ura.ru , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным 48
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям 50
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео 385
«Подавлена»: Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
«Подавлена»: Басков рассказал о реакции Ротару на травлю 1
Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет
Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет 12
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео