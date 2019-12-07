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Криминал

В убийстве соратника Басаева в Берлине заподозрили бойца спецназа ФСБ «Вымпел» 

Lenta.ru 1 час назад
Убийство соратника Басаева в Германии: новый поворот
Фото: из личного архива
Вадим Красиков, которого немецкая генпрокуратура обвиняет в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, ранее служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». Об этом пишет «Новая газета».
По информации издания, Красиков в 2007 году якобы участвовал в убийстве в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова. Тогда вместе со сбежавшим от следствия Красиковым были замечены двое соучастников, которые, как выяснилось позднее, на момент совершения преступления служили в «Вымпеле».
После того, как дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета, «ветераны ФСБ обрели свободу, а розыск Вадима Красикова был прекращен». Одновременно с этим в России был оформлен внутренний паспорт на имя Вадима Соколова — под этой фамилией Красиков якобы и оказался в Германии.
23 августа Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.
4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Канцлер Ангела Меркель объяснила это недостаточной помощью Москвы в расследовании убийства.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Вадим Соколов , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Юрий Козлов , Ангела Меркель , Зелимхан Хангошвили , ФСБ , МИД , СКР , Республика Карелия
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