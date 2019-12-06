В центре Москвы произошла стрельба

Полиция Москвы проверяет информацию о конфликте со стрельбой в кафе на Таганской улице

Конфликт со стрельбой произошел в кафе на Таганской улице в центре Москве . Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах "В одном из торговых центров на Таганской улице в кафе произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из его участников выхватил травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. После чего все участники противостояния разбежались", — сказал он. По данным источника, на место происшествия была вызвана полиция. Со свой стороны, в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию об инциденте. "На службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, на момент прибытия никаких противоправных действий не зафиксировано, устанавливаются возможные очевидцы происшествия. Продолжается дальнейшая проверка", — сказали в главке.

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