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Армия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер 

Lenta.ru 1 час назад
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
Фото: Соцсети
В Бахмуте Донецкой области после избиения за использование украинского языка скончался 38-летний волонтер Артем Мирошниченко. Об этом сообщает «Страна.ua».
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту. Волонтера нашли на улице без сознания через несколько часов после инцидента. Он был доставлен в больницу и прооперирован. У Мирошниченко диагностировали перелом основания черепа. После операции мужчина находился в коме.
Спустя сутки полиция задержала подозреваемого, которым оказался местный житель. Также была установлена личность его сообщника, который в момент избиения находился рядом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которое повлекло за собой смерть»).
Причиной нападения на Мирошниченко могло стать использование им украинского языка. Брат убитого заявил, что не верит в беспричинное избиение. По его словам, волонтера могли убить за «проукраинскую позицию». Так, он был активистом группы «Бахмут украинский», помогал готовить еду военнослужащим в госпитале и участвовал в акциях волонтеров, связанных с поддержкой Вооруженных сил Украины.
Единственный свидетель по делу также заявил, что причиной избиения стал украинский язык. Он рассказал, что перед нападением на волонтера услышал на улице диалог.
После непродолжительной беседы у одного из прохожих якобы спросили: «А на нормальном языке ты не можешь? Мы на этом не понимаем!».
В полиции пока не подтверждают данный факт.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса». По мнению экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.
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Теги:
Происшествия , Артем Мирошниченко , Совет Европы , МВД
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