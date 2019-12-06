Неадекватный мужчина проник в детский сад в Москве

В Москве росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. "Наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина", — сказал собеседник. По данным ведомства, "мужчина вел себя неадекватно, на вопросы стражей правопорядка отвечал невнятно". "На место была вызвана бригада медиков и сотрудников полиции", — добавили в пресс-службе.

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