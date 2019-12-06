Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия

В Москве росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, который проник в детский сад 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Неадекватный мужчина проник в детский сад в Москве
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
"Наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина", — сказал собеседник.
По данным ведомства, "мужчина вел себя неадекватно, на вопросы стражей правопорядка отвечал невнятно".
"На место была вызвана бригада медиков и сотрудников полиции", — добавили в пресс-службе.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
ТАСС: последние новости
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму Источник: во Внуково вынужденно сел Sukhoi Superjet 100 Источник: во Внуково вынужденно сел Sukhoi Superjet 100 
Теги:
Происшествия , Криминал , Росгвардия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 29
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 229
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России 168
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 910
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп 10
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение