ЧП в США: на авиабазе произошла стрельба

Стрельба на авиабазе США унесла жизни четырёх человек

Число пострадавших во время стрельбы на авиабазе в американском штате Флорида составило четыре человека, сообщил местный шериф Эскамбия Дэвид Морган. В их числе также предполагаемый преступник.

По его словам, как минимум семь человек получили ранения, передаёт Fox News.

На настоящий момент известно о четырёх погибших. Восемь человек были доставлены в больницы, один из них позже скончался (входит в число погибших. — News.ru.), — подчеркнул он.

Среди пострадавших двое полицейских. Один ранен в руку, другой — в колено. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их жизнь в безопасности.

В настоящее время база закрыта, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. На базу летят три медицинских вертолёта. Кем именно был нападавший, не уточняется, обстоятельства случившегося выясняются, писал News.ru.