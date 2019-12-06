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Армия

Стрельба на авиабазе США унесла жизни четырёх человек 

News.ru + ещё 36 59 минут назад
ЧП в США: на авиабазе произошла стрельба
Фото: globallookpress.com
Число пострадавших во время стрельбы на авиабазе в американском штате Флорида составило четыре человека, сообщил местный шериф Эскамбия Дэвид Морган. В их числе также предполагаемый преступник.
По его словам, как минимум семь человек получили ранения, передаёт Fox News.
На настоящий момент известно о четырёх погибших. Восемь человек были доставлены в больницы, один из них позже скончался (входит в число погибших. — News.ru.), — подчеркнул он.
Среди пострадавших двое полицейских. Один ранен в руку, другой — в колено. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их жизнь в безопасности.
В настоящее время база закрыта, на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. На базу летят три медицинских вертолёта. Кем именно был нападавший, не уточняется, обстоятельства случившегося выясняются, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , В мире , Катастрофы , Пожары , США , Fox News
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