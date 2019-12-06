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Общество

Россиянка обиделась на отказ везти ее в больницу и пригрозила взорвать дом 

Lenta.ru 58 минут назад
Россиянка обиделась на врачей и пригрозила взорвать дом
Фото: РИА Новости
Пьяная жительница Череповца позвонила в скорую помощь, но та отказалась везти ее в наркологическое отделение. Женщина обиделась на это, позвонила по номеру 112 и сообщила, что взорвет свою квартиру. Об этом сообщается на странице пресс-службы судов Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в мае 2019 года. Вера Жандармова пила уже несколько дней подряд до того, как сделала звонок. На вызов приехали сотрудники разных служб города, которым в результате был причинен материальный ущерб, в том числе и из-за перекрытия газа в доме.
Суд вынес Жандармовой приговор за ложное сообщение об угрозе взрыва. Женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с запретом менять место жительства и выезжать за пределы муниципалитета. Нарушительница свою вину признала.
Ранее стало известно о петербуржце, который лишился нескольких пальцев на руке. Мужчина принес от соседки металлический карманный фонарик, решил его разобрать, однако тот взорвался.
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Теги:
Происшествия , Череповец
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