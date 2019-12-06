В Крыму под горой нашли мертвого туриста

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В крымских горах в поселке Новый Свет спасатели обнаружили мертвого туриста. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Как стало известно ведомству, в четверг, 5 декабря, в районе мыса Капчик мужчина сорвался со скалы. Прибывшие на место специалисты спустя 20 минут поисков нашли в каменном хаосе у подножия горы тело без признаков жизни.

Впоследствии погибшего эвакуировали на лодке «Буревестник» и по прибытии передали сотрудникам правоохранительных органов . Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.