Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Политика
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Шоу-бизнес

В Крыму под горой нашли мертвого туриста 

Lenta.ru + ещё 2 48 минут назад
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
Фото: РИА Новости
В крымских горах в поселке Новый Свет спасатели обнаружили мертвого туриста. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Как стало известно ведомству, в четверг, 5 декабря, в районе мыса Капчик мужчина сорвался со скалы. Прибывшие на место специалисты спустя 20 минут поисков нашли в каменном хаосе у подножия горы тело без признаков жизни.
Впоследствии погибшего эвакуировали на лодке «Буревестник» и по прибытии передали сотрудникам правоохранительных органов. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
8 сентября сообщалось, что в результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов рассказывал, что волнение на море составляло около шести баллов.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Последние новости
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии 
Теги:
Происшествия , Катастрофы , Сергей Шахов , МВД , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 2
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 483
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Лобода показала ногу с шестью пальцами 15
Киев остался без денег МВФ
Киев остался без денег МВФ 42
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
01:24
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение