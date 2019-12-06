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В Тобольске неизвестные устроили стрельбу возле кафе 

ТАСС + ещё 3 44 минуты назад
В Тобольске неизвестные устроили стрельбу возле кафе
Фото: РИА Новости
Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия возле кафе в Тобольске (Тюменская область), в результате которой пострадали два человека. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Тобольска.
"Звонок в дежурную часть Тобольска поступил в 02:17 (00:17 мск) от сотрудника скорой помощи, который сообщил о стрельбе возле одного из городских кафе. На место выехала следственно-оперативная группа, пострадавшими оказались двое мужчин. По предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического оружия", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения, уточнили что вызов на скорую помощь областной больницы №3 Тобольска поступил в 02:15 (00:15 мск), бригада прибыла на место через пять минут. В больницу доставлены двое пострадавших: один госпитализирован в травматологическое отделение, второй после оказания необходимой медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение.
Представитель правоохранительных органов добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС , Тобольск , Тюменская Область
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