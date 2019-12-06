Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

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Кунцевский суд Москвы огласил обвинительный приговор студенту ВШЭ , блогеру Егору Жукову за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил, что Жуков, используя интернет, осуществлял призывы к экстремистской деятельности", — начала оглашать приговор судья.

Студента приговорили к трём годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделал вывод, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима

В приговоре суда также сказано, что, несмотря на позицию обвиняемого, вина Жукова доказывается протоколами обыска, осмотра предметов, показаниями экспертов.

"Эксперт Коршиков пришел к выводу, что Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя. Суд признает данные доказательства допустимыми", — говорится в приговоре.