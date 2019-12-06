Наркоторговец познакомился с женщиной в Сети и расчленил ее

Колумбийский наркоторговец, с которым испанка познакомилась в Сети, расчленил ее и выбросил части тела в уличные урны. Об этом сообщает The Sun

25-летняя Марта Кальво Бурон пропала 7 ноября. Полицейские выяснили, что перед исчезновением она договорились о встрече с 37-летним колумбийцем Хорхе Игнасио Пальма в арендованном им доме.

Колумбиец стал главным подозреваемым, сбежал из Испании в Италию, но сдался полиции под давлением его семьи.

Хорхе Игнасио Пальма признался, что избавился от тела девушки. Однако он утверждает, что не убивал ее: по его словам, испанка погибла во время сексуальной игры «на основе кокаина».

В 2008 году Хорхе Игнасио Пальма был арестован с девятью килограммами кокаина. Также он попадал в поле зрения полицейских, оказавшись последним клиентом умершей проститутки.

Как сообщал «Рамблер», ранее 30-летний уроженец Волгограда познакомился в интернете с 38-летней жительницей Сочи, а затем убил женщину и ее мать. Он пришел к женщинам в гости в состоянии наркотического опьянения и напал на них с ножом.