Москвичку задержали за избиение двухлетней дочери

Все новости на карте

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую избиении двухлетней дочери, сообщили в столичном главке МВД

По информации главка, в среду из больницы в полицию поступило сообщение, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками.

В четверг полицейские выехали на квартиру, где жил ребенок с 29-летней матерью.

«Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) в квартире задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16.00 до 17.00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Подозреваемая передана сотрудникам органов следствия.

Напомним, в конце ноября жительница Челябинска была арестована за то, что избила грудного сына, причинив ему тяжелые травмы.