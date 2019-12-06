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Политика

Москвичку задержали за избиение двухлетней дочери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москвичку задержали за избиение двухлетней дочери
Фото: РИА Новости
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую избиении двухлетней дочери, сообщили в столичном главке МВД.
По информации главка, в среду из больницы в полицию поступило сообщение, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени и множественными синяками.
В четверг полицейские выехали на квартиру, где жил ребенок с 29-летней матерью.
«Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) в квартире задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16.00 до 17.00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
Подозреваемая передана сотрудникам органов следствия.
Напомним, в конце ноября жительница Челябинска была арестована за то, что избила грудного сына, причинив ему тяжелые травмы.
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