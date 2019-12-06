Полицейским понадобилось 200 выстрелов для убийства четырех человек

Во Флориде ( США ) полицейские застрелили участников неудавшегося ограбления ювелирного магазина. Как сообщает Daily Star , полицейские сделали 200 выстрелов и убили четырех человек.

Подозреваемые были застрелены в результате полицейской погони с участием около 40 автомобилей. Погоня началась в Корал-Гейблс и закончилась в 40 километрах от города на оживленной улице. Подозреваемые начали стрелять, 19 полицейских открыли ответный огонь, выпустив около 200 патронов.

В результате перестрелки, в частности, погиб водитель службы доставки, вышедший на работу в первый день после успешного обучения. В полиции его назвали подозреваемым, но работодатель заявил, что мужчина оказался невинной жертвой. У него осталась годовалая дочка. Также ранение получила женщина, она выжила.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США экс-сотрудница полиции, застрелившая соседа в его собственной квартире, получила десять лет тюрьмы. Американка утверждала, что сделала это по ошибке, перепутав в темноте квартиры и приняв соседа за грабителя.