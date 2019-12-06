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Полицейским понадобилось 200 выстрелов для убийства четырех человек 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Полицейским понадобилось 200 выстрелов для убийства четырех человек
Фото: Reuters
Во Флориде (США) полицейские застрелили участников неудавшегося ограбления ювелирного магазина. Как сообщает Daily Star, полицейские сделали 200 выстрелов и убили четырех человек.
Подозреваемые были застрелены в результате полицейской погони с участием около 40 автомобилей. Погоня началась в Корал-Гейблс и закончилась в 40 километрах от города на оживленной улице. Подозреваемые начали стрелять, 19 полицейских открыли ответный огонь, выпустив около 200 патронов.
В результате перестрелки, в частности, погиб водитель службы доставки, вышедший на работу в первый день после успешного обучения. В полиции его назвали подозреваемым, но работодатель заявил, что мужчина оказался невинной жертвой. У него осталась годовалая дочка. Также ранение получила женщина, она выжила.
Как сообщал «Рамблер», ранее в США экс-сотрудница полиции, застрелившая соседа в его собственной квартире, получила десять лет тюрьмы. Американка утверждала, что сделала это по ошибке, перепутав в темноте квартиры и приняв соседа за грабителя.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , США
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