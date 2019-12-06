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Происшествия

Американский «Черный ястреб» разбился 

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Американский «Черный ястреб» разбился
Фото: Reuters
Вертолет Национальной гвардии американского штата Миннесота UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») разбился к югу от города Сент-Клауд. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел днем 5 декабря. Вертолет подал сигнал тревоги и пропал с радаров в районе озера Перл.
По данным издания, на борту воздушного судна находились трое военнослужащих. Об их судьбе ничего не сообщается.
На место крушения вертолета направился спасательный отряд. Причины инцидента пока не раскрываются.
В августе 2017 года американский Black Hawk упал в воду в ходе тренировочного полета примерно в 35 километрах от южного побережья Йемена. Члены экипажа были спасены.
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Теги:
Происшествия , Оружие , США
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