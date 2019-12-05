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Экс-депутат Госдумы отправится в колонию за неуплату налогов 

Ura.Ru 19 минут назад
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов
Фото: РИА Новости
За уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 млн рублей экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский, генеральный директор ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» приговорен к лишению свободы на 3,5 года. Об этом сообщает СУСК РФ по Ростовской области.
«Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2015 год гендиректор уклонился от уплаты налога на прибыль организации», — сообщается на сайте силового ведомства.
По версии следователей, Варшавский дополнял декларации заведомо ложными сведениями, что и помогло ему уклониться от уплаты налогов.
Суд назначил Варшавскому наказание в три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
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Теги:
Происшествия , Вадим Варшавский , Госдума , ФСИН
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