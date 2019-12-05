Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов

Экс-депутат Госдумы отправится в колонию за неуплату налогов

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За уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 млн рублей экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский , генеральный директор ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» приговорен к лишению свободы на 3,5 года. Об этом сообщает СУСК РФ по Ростовской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2015 год гендиректор уклонился от уплаты налога на прибыль организации», — сообщается на сайте силового ведомства.

По версии следователей, Варшавский дополнял декларации заведомо ложными сведениями, что и помогло ему уклониться от уплаты налогов.