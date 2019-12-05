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Адвокат историка Соколова подал жалобу прокурору на СИЗО «Бутырка» 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что спустя несколько дней «штурма» СИЗО № 2 «Бутырка» ему удалось добиться от руководства изолятора допуска к своему подзащитному. Однако когда он был в бюро пропусков, бывшего доцента СПбГУ передали на этап в специализированное экспертное учреждение.
Таким образом, защита подтвердила, что Соколов находится в «руках» психологов и психиатров.
— Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия. В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой, — отметил Почуев в комментарии «Вечерней Москве».
Он также сообщил, что подал жалобу надзирающему прокурору на действия администрации изолятора из-за нарушения права Соколова на общение с адвокатом.
— Ситуация с доступом адвокатов и передачей необходимых вещей в Бутырке просто бесчеловечна. Адвокаты и родственники заключенных, в адски стесненных и душных помещениях, толкутся целыми днями, а электронная очередь скорее непреступный барьер нежели чем цифровое благо, — добавил Почуев.
Напомним, что доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он проживал в своей квартире. Позже Соколов признался, что застрелил девушку во время ссоры, якобы спровоцированной ревностью со стороны Анастасии. Мужчину 11 ноября арестовали на два месяца. СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , ФСИН
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