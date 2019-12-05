Уроженка Германии пропала в Ростовской области

Она предупредила маму, что зайдёт в церковь и сделает маникюр. Однако позже она перестала выходить на связь. Дома женщина так и не появилась, передаёт 161.ru.

Ранее News.ru писал, что жительница американского штата Миссисипи потерялась в национальном парке Кингс-Каньон в штате Калифорния. Она сумела сообщить о себе спасателям, выложив на земле из камней сигнал бедствия SOS. Надпись увидели пилоты самолёта.