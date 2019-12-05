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Уроженка Германии пропала в Ростовской области 

News.ru 2 часа назад
Уроженка Германии пропала в Ростовской области
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники полиции города Новочеркасска Ростовской области занимаются поисками уроженки Германии Анны Шельповой. Женщина пропала по дороге с работы 29 ноября.
Она предупредила маму, что зайдёт в церковь и сделает маникюр. Однако позже она перестала выходить на связь. Дома женщина так и не появилась, передаёт 161.ru.
Ранее News.ru писал, что жительница американского штата Миссисипи потерялась в национальном парке Кингс-Каньон в штате Калифорния. Она сумела сообщить о себе спасателям, выложив на земле из камней сигнал бедствия SOS. Надпись увидели пилоты самолёта.
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Теги:
Происшествия , Германия , Новочеркасск , Ростовская Область
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