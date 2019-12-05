Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Шоу-бизнес
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
В мире
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Погода
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
Наука и техника

В Москве задержали иностранца с «химическим оружием» 

Рамблер 52 минуты назад
В Москве задержали иностранца с «химическим оружием»
Фото: РИА Новости
В Москве задержан гражданин Словакии с пузырьками с неизвестной жидкостю, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина принес в полицию емкости и заявил, что хочет сдать «химическое оружие», которое он самостоятельно изготовил.
Вещество изъято и направлено на экспертизу, гражданин Словакии задержан для дачи разъяснений.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , РЕН ТВ , Москва , Словакия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
Дело МН17: Россия ответила на обвинения 12
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь 7
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику 6
Россия вынуждена защищаться: Путин сделал заявление
Россия вынуждена защищаться: Путин сделал заявление 97
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение