В Москве задержали иностранца с «химическим оружием»

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Москве задержан гражданин Словакии с пузырьками с неизвестной жидкостю, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина принес в полицию емкости и заявил, что хочет сдать «химическое оружие», которое он самостоятельно изготовил.

Вещество изъято и направлено на экспертизу, гражданин Словакии задержан для дачи разъяснений.