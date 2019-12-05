Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Шоу-бизнес
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
В мире
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Погода
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
Наука и техника
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
В Москве задержали иностранца с «химическим оружием»
Рамблер
52 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
3
Все новости на карте
В
Москве
задержан гражданин
Словакии
с пузырьками с неизвестной жидкостю, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина принес в полицию емкости и заявил, что хочет сдать «химическое оружие», которое он самостоятельно изготовил.
Вещество изъято и направлено на экспертизу, гражданин Словакии задержан для дачи разъяснений.
Читать ещё •••
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Редактор:
Мария Королева
Теги:
Происшествия
,
РЕН ТВ
,
Москва
,
Словакия
Читайте также
«Ядерный чемоданчик» впервые показали изнутри
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
12
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
7
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
6
Россия вынуждена защищаться: Путин сделал заявление
97
Видео
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия
Криминал
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире
Европа
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Наша команда
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение