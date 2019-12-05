«Перережу горло и изнасилую дочь»

Звезда Instagram Чар Борли пожаловалась в полицию на фаната. Несколько недель назад один из подписчиков написал ей личное сообщение с угрозами.

«Он пообещал перерезать мне горло и изнасиловать мою 13-летнюю дочь», — рассказала модель Daily Star.

Борли также посетовала, что уже несколько недель ждет ответ от правоохранителей. Девушка всерьез опасается угроз со стороны фаната.

Чар боится указывать данные о локации, чтобы не привлекать внимание слишком горячих парней. Влюбленные поклонники уже нападали на девушку несколько раз. Однажды около фотостудии на Борли напал незнакомец, который прижал ее к стене и зарыдал, так как девушка якобы не отвечала на его звонки. Мужчина пообещал быть с ней рядом всю свою жизнь.

Тем не менее девушка не собирается бросать свою работу. На Instagram Борли подписаны 1,5 миллиона человек. По информации таблоида, модель зарабатывает более 150.000 фунтов в год.