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«Перережу горло и изнасилую дочь» 

Рамблер 1 час назад
Звезда Instagram Чар Борли пожаловалась в полицию на фаната. Несколько недель назад один из подписчиков написал ей личное сообщение с угрозами.
«Он пообещал перерезать мне горло и изнасиловать мою 13-летнюю дочь», — рассказала модель Daily Star.
Борли также посетовала, что уже несколько недель ждет ответ от правоохранителей. Девушка всерьез опасается угроз со стороны фаната.
Чар боится указывать данные о локации, чтобы не привлекать внимание слишком горячих парней. Влюбленные поклонники уже нападали на девушку несколько раз. Однажды около фотостудии на Борли напал незнакомец, который прижал ее к стене и зарыдал, так как девушка якобы не отвечала на его звонки. Мужчина пообещал быть с ней рядом всю свою жизнь.
Тем не менее девушка не собирается бросать свою работу. На Instagram Борли подписаны 1,5 миллиона человек. По информации таблоида, модель зарабатывает более 150.000 фунтов в год.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Газета Daily Star
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