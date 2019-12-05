56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Почти все они худые и среди них как взрослые, так и молодые животные, в том числе самки с медвежатами разного возраста.

Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы России. Там уточнили, что в селе Рыркайпий находятся сотрудники организации. Они дежурят около детского сада и школы для предотвращения встреч люди и медведей.

По мнению экологов, одной из причин сложившейся ситуации могла стать аномально тёплая для начала декабря погода в районе Мыса Кожевникова. Из-за этого лёд у берега хрупкий, и медведи не могут покинуть окрестности села. Специалисты говорят, что если бы он был крепким, медведи ушли бы в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца.