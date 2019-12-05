Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга

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Следователь СК РФ раскрыла новые подробности убийства Михаила Круга 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Участник нападения на дом шансонье застрелил своего подельника, когда бандиты обсуждали совершенное преступление.
Убийца известного шансонье Михаила Круга Дмитрий Веселов не дожил до суда, так как его застрелил в лесу другой член банды «Тверские волки», когда злоумышленники обсуждали совершенное преступление. Этими подробностями громкого дела поделилась следователь по особо важным делам СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова.
«Веселов заявил, что лидер группировки боится только мести за одно преступление, к которому он причастен. Слово за слово, и Веселов признался, что это убийство Круга. Расспросив о подробностях убийства, Осипов-младший застрелил Веселова», — сказала Дубасова.
В беседе с «Московским комсомольцем» следователь также сообщила, что бандиты пошли на ограбление дома исполнителя после того, как он отказал лидеру «Тверских волков» Александру Костенко, предлагавшему Кругу «крышу». Недовольный отказом Костенко поручил участникам банды пробраться в дом шансонье и выкрасть ценные вещи: он рассчитывал на то, что после такого происшествия певец обратится к нему за помощью. Однако в ночь, когда бандиты проникли в дом Михаила Круга, тот вместе с семьей внезапно вернулся домой, и злоумышленники открыли по нему огонь.
«Круг был доставлен в больницу в начале первого ночи. Но спасти его не удалось. Дело в том, что одна пуля повредила абсолютно все внутренние органы. Круг умер от массивной кровопотери», — рассказала подробности Алина Дубасова.
Дубасова также напомнила, что в дальнейшем был убит и Костенко, но поскольку уголовное дело еще не закрыто, следователь отказалась рассказывать детали смерти лидера «Тверских волков».
Михаил Круг (Воробьев) был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Бандиты застрелили шансонье в его доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но летом этого года участники преступления начали активно сотрудничать со следствием.
В октябре этого года бывший член преступной банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал следователям и журналистам об убийстве известного российского шансонье Михаила Круга.
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Теги:
Происшествия , Видео , Александр Костенко , Михаил Круг , СКР , Московский комсомолец , Тверская Область
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