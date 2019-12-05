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Политика

МиГ-29 разбился в Египте 

Lenta.ru + ещё 4 35 минут назад
МиГ-29 разбился в Египте
Фото: РИА Новости
Истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Египте во время учебно-тренировочного полета. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Уточняется, что пилот успел катапультироваться, однако информации о его состоянии нет. Согласно данным источников в предприятиях оборонной промышленности, причиной происшествия могли стать технические неполадки в комплексной системе управления истребителя или неправильные действия пилота.
В ближайшее время российская сторона вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании.
МиГ-29 был поставлен Россией для египетских ВВС в рамках коммерческого контракта 2016 года. В ноябре 2018-го в Египте был потерян в результате крушения аналогичный истребитель. Комиссия установила, что причиной стали проблемы в его системе управления.
Последнее ЧП с МиГ-29 произошло в сентябре текущего года. Истребитель ВВС Словакии разбился во время парного тренировочного полета. Причины не установлены.
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Комментарии 6 
Теги:
Происшествия , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Египет
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