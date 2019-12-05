«Бойфренд из ада» облил мать своего ребенка кислотой

Жителя Понка-Сити (штат Оклахома, США ) Мэйса Диккенса арестовали за нападение на мать его новорожденного ребенка с кислотой. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, пара поссорилась, 24-летняя девушка ушла из дома, но вернулась за телефоном, что разозлило Диккенса.

По словам девушки, он облил ее лицо, шею, руки и ягодицы кислотой, после чего она потеряла сознание.

«Он вылил на меня кислоту, плюнул в меня и выкрикнул: «Да пошла ты», — рассказала пострадавшая.

Новорожденной дочери пары в этот момент в доме не было.

Женщина выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать скорую помощь. Ее госпитализировали с серьезными ожогами. Диккенс тем временем отправился в бега, но был пойман. Ему предъявили уголовное обвинение в нанесении увечий и отправили за решетку.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве неизвестный облил кислотой 22-летнюю девушку. Мужчина напал на нее ночью на улице Бутырский Вал, избил и плеснул кислотой в лицо. У девушки диагностировали ушибы, кровоподтеки предплечья и химические ожоги.