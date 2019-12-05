Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские войска подняли по тревоге
Российские войска подняли по тревоге
Войска
РФ ответила на требование Германии признаться в убийстве
РФ ответила на требование Германии признаться в убийстве
Политика
МиГ-29 разбился в Египте
МиГ-29 разбился в Египте
Происшествия
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия

«Бойфренд из ада» облил мать своего ребенка кислотой 

Рамблер 1 час назад
«Бойфренд из ада» облил мать своего ребенка кислотой
Фото: KFOR /Kay County Police
Жителя Понка-Сити (штат Оклахома, США) Мэйса Диккенса арестовали за нападение на мать его новорожденного ребенка с кислотой. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, пара поссорилась, 24-летняя девушка ушла из дома, но вернулась за телефоном, что разозлило Диккенса.
По словам девушки, он облил ее лицо, шею, руки и ягодицы кислотой, после чего она потеряла сознание.
«Он вылил на меня кислоту, плюнул в меня и выкрикнул: «Да пошла ты», — рассказала пострадавшая.
Новорожденной дочери пары в этот момент в доме не было.
Женщина выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать скорую помощь. Ее госпитализировали с серьезными ожогами. Диккенс тем временем отправился в бега, но был пойман. Ему предъявили уголовное обвинение в нанесении увечий и отправили за решетку.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве неизвестный облил кислотой 22-летнюю девушку. Мужчина напал на нее ночью на улице Бутырский Вал, избил и плеснул кислотой в лицо. У девушки диагностировали ушибы, кровоподтеки предплечья и химические ожоги.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские войска подняли по тревоге
Российские войска подняли по тревоге
РФ ответила на требование Германии признаться в убийстве
РФ ответила на требование Германии признаться в убийстве 2
МиГ-29 разбился в Египте
МиГ-29 разбился в Египте 6
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга 3
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии 171
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение