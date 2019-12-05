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В Мурманске «заминировали» здания правительства и суда 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Органы власти Мурманска оказались под угрозой взрыва
Фото: РИА Новости
Волна анонимных информационных атак докатилась до столицы Заполярья. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, под прицелом злоумышленников оказались органы власти Мурманска.
Покинуть свои рабочие места 5 декабря пришлось сотрудникам правительства Мурманской области и Арбитражного суда. Причиной эвакуации стали полученные сообщения с угрозами взрывов.
Место происшествия оцеплено оперативными сотрудниками. Официальных комментариев на данный момент не поступало.
Напомним, ранее аналогичные сообщения с угрозами взрывов поступили в социальные объекты Санкт-Петербурга. Говорилось о "минировании" 24 городских больниц, 57 школ и 22 станций городского метро. Кроме того, специалисты проверили Исаакиевский собор.
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Теги:
Происшествия , Мурманск
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