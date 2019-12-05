Органы власти Мурманска оказались под угрозой взрыва

В Мурманске «заминировали» здания правительства и суда

Все новости на карте

Волна анонимных информационных атак докатилась до столицы Заполярья. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, под прицелом злоумышленников оказались органы власти Мурманска

Покинуть свои рабочие места 5 декабря пришлось сотрудникам правительства Мурманской области и Арбитражного суда. Причиной эвакуации стали полученные сообщения с угрозами взрывов.

Место происшествия оцеплено оперативными сотрудниками. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

Напомним, ранее аналогичные сообщения с угрозами взрывов поступили в социальные объекты Санкт-Петербурга. Говорилось о "минировании" 24 городских больниц, 57 школ и 22 станций городского метро. Кроме того, специалисты проверили Исаакиевский собор.