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В мире

Кадет захотел приготовить чай для семьи и умер 

Рамблер 1 час назад
Кадет захотел приготовить чай для семьи и умер
Фото: РИА Новости
Здоровый подросток-кадет заработал инсульт после того, как резко повернул голову, готовя чай для своей семьи. Об этом сообщает Daily Mail.
17-летний Бен Литтлвуд, который не пил, не курил и не имел проблем со здоровьем, присматривал за своей трехлетней сестрой, резко повернулся в ее сторону и упал.
Врачи считают, что это вызвало разрыв артерии и отправило тромб в его мозг. Подростка госпитализировали, но спасти его не удалось, через восемь дней он скончался. При этом первые тесты показывали, что мозг Литтлвуда в норме. Только при повторном исследование врачи диагностировали у подростка ишемический инсульт.
Медики подчеркнули, что такой диагноз редкость даже среди людей в возрасте. По их мнению, это может быть связано с резким или «экстремальным» поворотом шеи.
Литтлвуд изучал столярное дело и плотницкие работы, был младшим капралом в молодежной организации британской армии и надеялся продолжить военную службу после колледжа.
Как сообщал «Рамблер», весной в подмосковных Люберцах скончалась 15-летняя сноубордистка Дарья Гумен. Спортсменка пришла в госте к подруге, внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. Приехавшая скорая констатировала ее смерть. Проблем со здоровьем у нее раньше не было.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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