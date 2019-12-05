Кадет захотел приготовить чай для семьи и умер

Здоровый подросток-кадет заработал инсульт после того, как резко повернул голову, готовя чай для своей семьи. Об этом сообщает Daily Mail

17-летний Бен Литтлвуд, который не пил, не курил и не имел проблем со здоровьем, присматривал за своей трехлетней сестрой, резко повернулся в ее сторону и упал.

Врачи считают, что это вызвало разрыв артерии и отправило тромб в его мозг. Подростка госпитализировали, но спасти его не удалось, через восемь дней он скончался. При этом первые тесты показывали, что мозг Литтлвуда в норме. Только при повторном исследование врачи диагностировали у подростка ишемический инсульт.

Медики подчеркнули, что такой диагноз редкость даже среди людей в возрасте. По их мнению, это может быть связано с резким или «экстремальным» поворотом шеи.

Литтлвуд изучал столярное дело и плотницкие работы, был младшим капралом в молодежной организации британской армии и надеялся продолжить военную службу после колледжа.

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