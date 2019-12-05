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82-летняя старушка убила 80-летнюю старушку и избежала тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
82-летняя старушка убила 80-летнюю подругу
Фото: Reuters
В английском городе Ньюкасл-апон-Тайн престарелая женщина случайно убила подругу детства и избежала тюремного срока. Об этом сообщает газета Daily Mail.
18 сентября 2018 года Патрисия Тюлип (Patricia Tulip) припарковала Skoda Roomster возле дома 80-летней подруги Джойс Найнби (Joyce Nainby), поставив машину на ручной тормоз. Но когда пенсионерки вышли из салона, автомобиль покатился назад. Тюлип вновь села за руль, чтобы остановить машину, но вместо тормоза по ошибке нажала на педаль газа.
Найнби ударилась об открытую дверь движущейся машины, упала на асфальт и потеряла сознание. Ее немедленно доставили в больницу. Спустя десять дней она скончалась от черепно-мозговой травмы. По данному факту начали расследование.
«Миссис Тюлип была убеждена, что поставила машину на нейтральную передачу, однако на самом деле выбрала заднюю. Также она неправильно воспользовалась стояночным тормозом, — резюмировала судья Аманда Риппон (Amanda Rippon), вынося приговор во вторник, 3 декабря. — Пассажирская дверь оказалась не закрыта и, когда машина резко тронулась с места, она распахнулась и сбила Найнби с ног».
«Из-за ряда допущенных ошибок машина стала орудием убийства», — заключила Риппон.
По словам прокуроров, женщины дружили около 70 лет и вместе ходили в школу. Семья погибшей выразила сожаление, что Тюлип не сразу признала себя виновной, и родственникам пришлось довести дело до суда.
«Она была подругой нашей мамы, у нас не было цели наказать ее. Все, чего мы хотели, — чтобы она взяла ответственность за содеянное», — отметили дети Найнби.
Суд запретил 82-летней Тюлип водить машину в течение трех лет, однако подсудимая сама отказалась от водительских прав сразу после трагедии. Ее приговорили к 100 часам общественных работ.
В мае сообщалось о 102-летней жительнице дома престарелых, которая попала под подозрение в убийстве 92-летней соседки. Женщина призналась одной из сиделок, что «убила человека». Работница центра нашла жертву в кровати, на ее лице были многочисленные ушибы.
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Теги:
Происшествия , В мире , Ньюкасл-Апон-Тайн
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