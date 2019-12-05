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Брат убил сестру за удаление из друзей 

Рамблер 1 час назад
Брат убил сестру за удаление из друзей
Фото: Courtesy Anchorage Police Department
Полиция Анкориджа (штат Аляска, США) арестовала 27-летнего Моисея Тони Кроу, убившего 23-летнюю сестру Аманду Роуз Оуэн в День благодарения. Об этом сообщает Vonjour.
По данным полиции, мужчина выстрелил в сестру, узнав, что она хочет удалить его из списка друзей в Facebook.
Кроу утверждал, что это было несчастным случаем, однако бабушка, ставшая свидетельницей ссоры брата с сестрой, рассказала полицейским правду. По словам женщины, ее внук выстрелил в сестру, когда та держала на руках своего годовалого сына.
Кроу предъявили обвинение в убийстве второй степени, ему грозит пожизненный срок.
Как сообщал «Рамблер», в британском городе Олдем мужчина избил свою подругу блинами от штанги за удаление четырех человек из друзей в Facebook. Мужчина счел, что девушка хотела скрыть от него свое общение с этими людьми.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Аляска , США
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