Брат убил сестру за удаление из друзей

Полиция Анкориджа ( штат Аляска США ) арестовала 27-летнего Моисея Тони Кроу, убившего 23-летнюю сестру Аманду Роуз Оуэн в День благодарения. Об этом сообщает Vonjour

По данным полиции, мужчина выстрелил в сестру, узнав, что она хочет удалить его из списка друзей в Facebook.

Кроу утверждал, что это было несчастным случаем, однако бабушка, ставшая свидетельницей ссоры брата с сестрой, рассказала полицейским правду. По словам женщины, ее внук выстрелил в сестру, когда та держала на руках своего годовалого сына.

Кроу предъявили обвинение в убийстве второй степени, ему грозит пожизненный срок.

Как сообщал «Рамблер», в британском городе Олдем мужчина избил свою подругу блинами от штанги за удаление четырех человек из друзей в Facebook. Мужчина счел, что девушка хотела скрыть от него свое общение с этими людьми.