Москвичку избил и зарезал бомж

Москвичку во время конфликта избил и зарезал бомж

Москве расследуется факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, о чем сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел 2 декабря в районе Зюзино.

Полицейские обнаружили труп 42-летней москвички на Болотниковской улице. Женщина была безработной. На ее теле и лице были гематомы и кровоподтеки. Судмедэкспертиза показала, что женщина умерла из-за закрытой травмы груди и живота, перитонита и перелома ребер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя двое суток после совершения преступления был задержан 31-летний бомж. Мужчина признался, что избил пострадавшую руками и ногами в ходе ссоры. В его отношении возбуждено уголовное дело.