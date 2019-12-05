Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире

Москвичку во время конфликта избил и зарезал бомж 

Вести Подмосковья 23 минуты назад
Москвичку избил и зарезал бомж
Фото: depositphotos.com
В Москве расследуется факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, о чем сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел 2 декабря в районе Зюзино.
Полицейские обнаружили труп 42-летней москвички на Болотниковской улице. Женщина была безработной. На ее теле и лице были гематомы и кровоподтеки. Судмедэкспертиза показала, что женщина умерла из-за закрытой травмы груди и живота, перитонита и перелома ребер.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя двое суток после совершения преступления был задержан 31-летний бомж. Мужчина признался, что избил пострадавшую руками и ногами в ходе ссоры. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Вести Подмосковья: последние новости
На востоке Москвы иномарка сбила 10-летнюю девочку На востоке Москвы иномарка сбила 10-летнюю девочку В Москве задержали девушку, которая ударила старшину полиции в ухо В Москве задержали девушку, которая ударила старшину полиции в ухо В Мытищах неизвестный совершил покушение на сотрудника полиции В Мытищах неизвестный совершил покушение на сотрудника полиции 
Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 11
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 264
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому 1
Решена судьба отеля Ротару в Крыму
Решена судьба отеля Ротару в Крыму 4
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение