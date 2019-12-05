Москвичку избил и зарезал бомж

Бомж убил москвичку голыми руками

Мужчина без определенного места жительства до смерти избил жительницу Москвы . Об этом собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва».

По его словам, 2 декабря 42-летняя женщина была найдена мертвой в одной из квартир в 44-м доме по Болотниковской улице (юго-запад города). Специалисты установили, что причиной смерти женщины стал ряд травм (закрытые травмы груди и живота, перелом ребер) и развитие перитонита (воспаления брюшины).

Подозреваемый в причинении женщине этих травм был задержан полицейскими утром 4 декабря в том же доме. Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства. Правоохранители выяснили, что бездомный поссорился с женщиной и избил ее руками и ногами.

По данному факту было возбуждено дело по четвертой части 111-й статьи Уголовного кодекса — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Таковое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.