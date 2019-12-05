В Москве арестованы террористы

СМИ: Девять человек арестованы в Москве по подозрению в терроризме

В столице арестованы девять приезжих из стран СНГ, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации. Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы, передает в четверг, 5 декабря, источник ТАСС в правоохранительных органах — Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина, — уточнил собеседник агентства. По статье «Участие в террористической организации» фигурантам дела грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Ранее девять террористов были задержаны в Москве и Челябинске