В Москве арестованы террористы

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СМИ: Девять человек арестованы в Москве по подозрению в терроризме 

Вечерняя Москва + ещё 1 56 минут назад
В столице арестованы девять приезжих из стран СНГ, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации. Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы, передает в четверг, 5 декабря, источник ТАСС в правоохранительных органах.
— Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина, — уточнил собеседник агентства.
По статье «Участие в террористической организации» фигурантам дела грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Ранее девять террористов были задержаны в Москве и Челябинске
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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