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Россиянка убила «отнимавшую много сил» 11-месячную дочь 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
«Отнимала много сил»: россиянка убила 11-месячную дочь
Фото: ТАСС
В Бийске признали виновной местную жительницу Екатерину Шишкову, которая убила 11-месячную девочку и вынесла тело в подъезд в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Алтайскому краю.
Тело девочки нашли утром 28 июля, было возбуждено уголовное дело. Установлено, что девочка умерла от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы. По версии следствия, ночью Шишкова вернулась домой из гостей, она была пьяна. Дочь не успокаивалась и плакала, и женщина несколько раз ударила ее.
Шишкова признала вину. Она пояснила, что желала смерти ребенка, потому что дочь «отнимала много сил и времени». Дело было возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»), женщину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Ранее жителя Каменского района Алтайского края приговорили к 19 годам колонии строгого режима за убийство 11-месячного сына своей подруги. Следствие и суд установили, что с января 2019 года мужчина систематически избивал женщину, однако та не обращалась в правоохранительные органы. В мае 2019 года, испытывая к ребенку «личную неприязнь», мужчина несколько раз ударил младенца, после чего задушил его.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Екатерина Шишкова , МВД , ФСИН , Бийск
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