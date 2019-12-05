Таксист пытался сбыть килограмм героина в Подмосковье

Таксист пытался сбыть свыше 1 кг героина в Подмосковье

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Татьяны Петровой. Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу удалось задержать 34-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

"В ходе личного досмотра злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят черный сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета. В результате химического исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством — героином общим весом свыше 1 кг", — сообщила Петрова.

Известно, что подозреваемый работал в такси. Одновременно с этим он занимался распространением наркотиков. По данным следствия, злоумышленник делал закладки сразу в нескольких городах России.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

"Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — резюмировала Петрова.

Ранее в Раменском задержали женщину при попытке сбыта 800 граммов героина. Подозреваемой оказалась 30-летняя уроженка одной из стран Средней Азии.