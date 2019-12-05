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Сбежавшего голым из реанимации пациента вернули обратно в больницу Приморья 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
Сбежавшего голым из реанимации пациента нашли
Фото: Depositphotos
Голый пациент, которого забрали в реанимацию больницы Приморья, пролез через окно и сбежал. Его удалось найти почти спустя сутки, сообщили РИА "Новости" в департаменте здравоохранения администрации края.
Выяснилось, что отделение реанимации находилось на первом этаже, поэтому больной пролез ночью в открытое окно и ушел, хотя на улице было морозно (около -15°C). Дежуривший врач во время обхода заметил пропажу больного и обратился в полицию.
После этого правоохранители искали пациента около суток и нашли его дома. После этого они отправили его обратно в больницу.
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Теги:
Происшествия , Другое , РИА Новости
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