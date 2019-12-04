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Семья погибшего при взрыве в доме под Белгородом получит 1 млн рублей 

RT на русском 1 час назад
Семья погибшего в ЧП под Белгородом получит компенсацию
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Семья погибшего жильца четырёхэтажного дома в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа, получит 1 млн рублей компенсации.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Компенсация семье погибшего — 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее была названа официальная версия взрыва в доме под Белгородом — повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.
3 декабря при взрыве газа в посёлке Яковлево под Белгородом погиб один человек. В результате происшествия оказались разрушены четыре этажа жилого дома.
Председатель СК России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту данного взрыва.
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Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , ИТАР-ТАСС , Белгород , Белгородская Область
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