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При обстреле Алеппо погибли 10 человек 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
В Алеппо обстреляли спортивный клуб с людьми
Фото: globallookpress.com
Десять человек были убиты в результате обстрела населенного пункта Телль-Рифаат сирийской провинции Алеппо. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Обстрелу террористов подвергся спортивный клуб на территории города Телль-Рифаат провинции Алеппо. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей), еще 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", — сказал он.
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Теги:
Происшествия , Сирия
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