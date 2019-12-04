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Голунов обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на бездействие СК 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Голунов обжаловал отказ суда
Фото: © City News Moskva, globallookpress.com
Журналист Иван Голунов подал апелляцию на отказ районного суда в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета по его делу. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Он отметил, что в настоящий момент дата судебного заседания в вышестоящей инстанции не назначена, передаёт «Интерфакс».
Да, жалобу подали, — подчеркнул юрист, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
Ранее Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие СКР по делу о подброшенных наркотиках. Суд согласился с доводами представителей следствия и Генпрокуратуры о том, что расследование инцидента и проверка в отношении полицейских продолжаются. Ознакомление журналиста с результатами они сочли на данном этапе нецелесообразным, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Интерфакс
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